Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB. Die tatsächliche Inflation ist in der Eurozone in den vergangenen Monaten gesunken. Zuletzt war die Teuerung im August auf 2,2 Prozent gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit dem Sommer 2021. Bei den am Dienstag erwarteten Preisdaten aus der Eurozone für September wird ein erneuter Rückgang erwartet. Die Europäischen Zentralbank peilt ein Inflationsziel von mittelfristigen zwei Prozent an.