In der Eurozone sind die Inflationserwartungen der Konsumenten im Februar leicht gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,5 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zuvor hatten die befragten Konsumenten noch eine Inflation von 2,6 Prozent erwartet und Analysten waren von einem Anstieg auf 2,8 Prozent ausgegangen.