Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre haben sich ebenfalls um 0,1 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent abgeschwächt. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Konsumenten aus elf Ländern. Befragt werden rund 19'000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.
Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Februar bei 1,9 Prozent. Wegen des Ölpreisschocks im Zuge des Iran-Kriegs, der Ende Februar begonnen hatte, ist ab März mit deutlich höheren Inflationsraten zu rechnen./jkr/jsl/zb
(AWP)