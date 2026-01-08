In der Eurozone haben sich die kurzfristigen Inflationserwartungen der Konsumenten im November nicht verändert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten wie im Monat zuvor eine Preissteigerung um 2,8 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang der Inflationserwartung auf 2,7 Prozent erwartet.