In der Eurozone haben sich die Inflationserwartungen der Verbraucher nicht verändert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten im Februar auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,6 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Bereits im Januar war diese Jahresrate erwartet worden. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Inflationserwartungen auf Sicht eines Jahres auf 2,5 Prozent gerechnet.