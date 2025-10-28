In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im September etwas gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im August hatte die Inflationserwartung bei 2,8 Prozent gelegen. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte hingegen unverändert auf 2,5 Prozent.