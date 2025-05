Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im April bei 2,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt ein mittelfristiges Inflationsziel von zwei Prozent an. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank auf der Zinssitzung in der kommenden Woche die Leitzinsen um weitere 0,25 Prozentpunkte senken wird./jkr/jsl/stk