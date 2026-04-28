Angesichts der Auswirkungen des Iran-Kriegs sind in der Eurozone die Inflationserwartungen der Verbraucher im März erheblich gestiegen. Vor allem die Erwartungen auf kurze Sicht legten stark zu. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 4,0 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zuletzt hatten die befragten Verbraucher noch eine Inflation von 2,5 Prozent prognostiziert. Volkswirte waren für den Monat März lediglich von einem Anstieg auf 2,8 Prozent ausgegangen.