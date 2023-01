Die Preise in der viertgrössten Volkswirtschaft der Eurozone stiegen im Dezember um 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - gegenüber 6,7 Prozent im Vormonat. Auch in Portugal, Deutschland und Frankreich gingen die Inflationsraten zurück. Die Daten für die Eurozone, die am 1. Januar Kroatien als 20. Mitglied aufgenommen hat, werden am Freitag erwartet. Analysten rechnen mit einem zweiten Rückgang in Folge auf 9,5 Prozent.