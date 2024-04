Die Nachfrage nach Bankkrediten ist in den ersten drei Monaten des Jahres weiter zurückgegangen. Entgegen den Erwartungen der befragten Banken sei das Interesse an Unternehmenskrediten und Hausbaudarlehen im ersten Quartal erneut gesunken, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag auf Grundlage einer regelmässigen Umfrage mit. Die Nachfrage nach Verbraucherkrediten sei dagegen weitgehend stabil geblieben.