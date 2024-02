In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher leicht gestiegen. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erhöhte sich die auf Sicht von 12 Monaten erwartete Preissteigerung im Januar von 3,2 auf 3,3 Prozent, wie die EZB am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre blieb dagegen stabil bei 2,5 Prozent.

