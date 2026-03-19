Heute sei die Lage anders als 2022, sagt Kater: «Damals lag die Inflation bereits vor dem Energiepreisschock bei über vier Prozent, heute sind es unter zwei Prozent.» Sollte der Krieg im Nahen Osten länger dauern, könnte die Inflation Richtung drei bis vier Prozent klettern. «Das ist zu hoch, aber weit entfernt von der Horror-Inflation vor drei Jahren.»