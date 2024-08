Das Lohnwachstum in der Eurozone hat im zweiten Quartal nachgelassen. In den Monaten April bis Juni seien die Tariflöhne um 3,6 Prozent im Jahresvergleich gestiegen, teilte die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mit. Zum Jahresbeginn hatten sie mit plus 4,7 Prozent noch deutlich stärker zugelegt.