In die gleiche Kerbe schlug EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir: "Selbst wenn wir im September eine Pause einlegen würden, wäre es verfrüht, dies automatisch als Ende des Straffungszyklus zu betrachten." Den Zinsgipfel - also das vorläufige Ende der Zinsanhebungen, sieht er dennoch "in greifbarer Nähe".