Die EZB pausiert nach der Zinserhöhung vom Juni und demonstriert zugleich Entschlossenheit im Kampf gegen die hohe Inflation. Der Einlagensatz bleibt konstant ‌bei 2,25 ⁠Prozent, wie der EZB-Rat am Donnerstag mitteilte. Diese Stellschraube zum Steuern der Geldpolitik ⁠hatten die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde im Juni erstmals seit fast drei Jahren angezogen. Die vom ‌Iran-Konflikt angetriebene Teuerung im Euroraum war zuletzt zwar auf ‌2,8 Prozent zurückgegangen, bleibt aber erhöht.