Die EZB hat den Leitzins erwartungsgemäss unverändert gelassen. Sie hält sich aber die Tür für eine ‌Erhöhung ⁠im September offen, sollten steigende Ölpreise den Inflationsdruck weiter befeuern. Der EZB-Rat um Präsidentin Christine Lagarde beliess den Einlagensatz am Donnerstag bei 2,25 Prozent, ⁠nachdem er die geldpolitische Stellschraube im Juni erstmals seit fast drei Jahren angezogen hatte. Die vom Krieg in Nahost angetriebene Inflation im Euroraum war zuletzt auf 2,8 Prozent ‌zurückgegangen, lag damit aber weiterhin über dem Zielwert von zwei Prozent. Die Währungshüter warnen: «Die Unsicherheit ist ‌nach wie vor hoch, und die Auswirkungen des Energieschocks auf die ​Inflation sind noch nicht vollständig zum Tragen gekommen.» Der EZB-Rat sei fest entschlossen, seine Geldpolitik so auszurichten, dass sich die Teuerungsrate auf mittlere Frist bei ihrem Zielwert stabilisiere.