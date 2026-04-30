Wegen der Folgen des Iran-Kriegs mit einem starken Anstieg der Energiepreise und einer deutlich erhöhten Inflation bestehe eine «solche Unsicherheit», dass wir die Frage einer Zinserhöhung «auf unserer nächsten geldpolitischen Sitzung erneut prüfen müssen», sagte Lagarde. Allerdings machte die Notenbankpräsidentin deutlich, dass die EZB bisher noch keine Zweitrundeneffekte feststellen konnte. Das sind verzögerte Preiserhöhungen von Unternehmen als Reaktion auf vorangegangene Kostensteigerungen durch die gestiegenen Energiepreise.