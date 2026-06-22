Die Notenbank hatte auf ihrer jüngsten Sitzung die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Der für die Finanzmärkte massgebliche Einlagensatz wurde auf 2,25 Prozent gesetzt.
Lagarde will weiterhin flexibel auf das weitere Geschehen reagieren. «Indem wir von Sitzung zu Sitzung vorgehen und uns an den Daten orientieren, ohne uns im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad festzulegen, können wir unsere Reaktion an die Entwicklung des Schocks anpassen und sicherstellen, dass sie verhältnismässig bleibt.»
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(AWP)