Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat eine Aufwärtsrevision der Wachstumsprognosen für die Eurozone in Aussicht gestellt. Der Währungsraum habe sich mit den 20 Mitgliedsstaaten widerstandsfähiger gegen US-Zölle erwiesen als zunächst befürchtet, sagte Lagarde am Mittwoch auf einer Veranstaltung der «Financial Times» in London. «In den letzten Prognosen haben wir unsere Vorhersagen nach oben korrigiert», sagte die Notenbankerin. «Ich vermute, dass wir das im Dezember erneut tun werden.»