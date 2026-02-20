Mit Blick auf die Spekulationen über ein vorzeitiges Amtsende hatte eine Sprecherin der Notenbank zur Wochenmitte auf Anfrage mitgeteilt: «Präsidentin Lagarde konzentriert sich voll und ganz auf ihre Aufgabe und hat noch keine Entscheidung über das Ende ihrer Amtszeit getroffen.» Die Formulierung weicht allerdings von früheren Aussagen der EZB ab: Noch im vergangenen Jahr hatte es geheissen, Lagarde sei «entschlossen, ihre Amtszeit zu Ende zu führen».