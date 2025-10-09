Eine weitere Zinssenkung würde laut EZB-Chefvolkswirt Philip Lane das Inflationsziel zwar im Basisszenario und auch in verschiedenen Negativszenarien besser schützen. Sollten sich jedoch Aufwärtsrisiken ergeben, wäre eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus gerechtfertigt. «Angesichts dieser Konstellation sollte der EZB-Rat die Entwicklung der Risiken für die Inflationsaussichten und die Konjunktur weiterhin beobachten», heisst es in den Protokollen. Die EZB hatte von Juni 2024 bis Juni 2025 im Zuge einer nachlassenden Inflation die Zinsen insgesamt achtmal gesenkt - auf das aktuelle Niveau von 2,0 Prozent.