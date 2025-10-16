Der österreichische Notenbankchef Martin Kocher sieht nur wenig Spielraum für eine weitere Zinssenkung in der Eurozone. «Aktuell spricht vieles für zinspolitische Stabilität», sagte Kocher in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der «Wirtschaftswoche». Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) geht davon aus, dass ein Ende des Zinssenkungszyklus erreicht worden sei, oder dass die EZB «zumindest sehr nahe daran» sei.