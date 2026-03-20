Neben Bundesbankpräsident Nagel hat sich am Morgen ein weiteres EZB-Ratsmitglied geäussert. Die EZB werde die Entwicklungen aufmerksam beobachten und sich «dann in den nächsten Sitzungen - die nächste findet bereits im April statt - mit den notwendigen geldpolitischen Massnahmen befassen», sagte das lettische Ratsmitglied Martins Kazaks in einem Fernsehinterview mit TV3. Derzeit sei die Lage noch zu unklar, als dass wir sagen könnten, was morgen passieren wird./jkr/jha/