Die Europäische Zentralbank (EZB) wird die Leitzinsen nach Einschätzung des Ratsmitglieds Martins Kazaks weiter senken. Nachdem die Notenbank die Zinsen in diesem Jahre bereits zwei Mal gesenkt habe, sei man noch nicht am Ziel angekommen, sagte der Präsident der lettischen Zentralbank am Montagabend bei einem Auftritt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen des Landes. «Die Zinsen werden weiter sinken», zeigte sich der Notenbanker überzeugt.