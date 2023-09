Zwar werde eine Konjunkturabschwächung die Nachfrage sicherlich bremsen, aber die zur Zinssitzung am 14. September vorliegenden neuen Inflationsprognosen der EZB-Volkswirte würden nur wenig von den Juni-Prognosen abweichen, sagte das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB) der Nachrichtenagentur Bloomberg in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview. Ob ein derartiger Ausblick eine zehnte Zinserhöhung in Folge rechtfertige, sei eine «enge Entscheidung».