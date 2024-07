Derzeit erwarten die Finanzmärkte eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte im September und einen weiteren Zinsschritt in dieser Grössenordnung bis zum Ende des Jahres. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte allerdings am Donnerstag unmittelbar nach den geldpolitischen Beschlüssen der EZB unter Berufung auf unterrichtete Kreise berichtet, dass mehrere Ratsmitglieder nur eine weitere Zinssenkung in diesem Jahr als sinnvoll erwachten./jkr/mis