«Dass unsere Kapitalanforderungen nun das zweite Jahr in Folge gesenkt wurden, ‌spiegelt die anhaltende Stärke und Stabilität unseres Geschäftsmodells wider», sagte Commerzbank-Chefin ​Bettina Orlopp. Die zusätzliche Eigenmittelanforderung der ​sogenannten Säule ​zwei (P2R) werde um fünf Basispunkte auf ‌2,10 Prozent reduziert, teilte das Frankfurter Geldhaus weiter mit. Die ​regulatorische Mindestanforderung ​an das ⁠harte Kernkapital (MDA-Schwelle) liege damit ​pro forma ⁠bei 10,26 Prozent der ‌risikogewichteten Aktiva.