Nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philipp Lane wird es mehrere Jahre dauern, bis sich die Löhne und Gehälter vollständig an die jüngsten Schocks angepasst haben. Die Beobachtung der Löhne und Gehälter sei ein wichtiger Bestandteil des Verständnisses der Inflationsentwicklung. In ihrem Artikel erklärte die EZB, es gebe “Anzeichen für ein stärkeres Lohnwachstum in den Dienstleistungssektoren”, vor allem in den Sektoren, in denen es an Personal fehlt.