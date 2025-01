EZB-Präsidentin Lagarde hatte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos dem Sender CNBC gesagt, die Richtung der Zinsentwicklung sei sehr klar. «Das Tempo, das wir sehen werden, hängt von den Daten ab, aber eine allmähliche Bewegung ist im Moment sicherlich etwas, was einem in den Sinn kommt.» In einer Diskussionsrunde auf dem Forum wies sie darauf hin, dass die Inflation im Euroraum zuletzt bei 2,4 Prozent lag. Und es gebe «starke Zuversicht, dass sie sinken statt steigen wird,». Die EZB erachtet 2,0 Prozent Teuerung als optimal für die Wirtschaft.