Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut gesunken. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten fielen im Juni von 3,9 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im April und Mai waren die Inflationserwartungen gesunken. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren sank im Juni von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent.

08.08.2023 11:25