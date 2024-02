In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher weiter gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) sank die auf Sicht von 12 Monaten erwartete Preissteigerung im Dezember von 3,5 auf 3,2 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das ist der niedrigste Stand seit Februar 2022. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre stieg dagegen leicht von 2,4 auf 2,5 Prozent.

06.02.2024 11:43