Die EZB hat im Kampf gegen die Inflation im Euroraum seit Sommer 2022 die Zinsen inzwischen bereits acht Mal in Folge angehoben - zuletzt im Juni um 0,25 Prozentpunkte. Die nächste Zinssitzung der Währungshüter findet bereits in zwei Tagen an diesem Donnerstag in Frankfurt statt. Volkswirte rechnen mit einer weiteren Erhöhung um erneut einen viertel Prozentpunkt. Die vier Mal im Jahr aufgelegte Kreditumfrage der EZB unter Banken, der sogenannte Bank Lending Survey (BLS), fliesst als wichtiger Entscheidungsfaktor in die geldpolitischen Überlegungen ein. Diesmal fand die Erhebung zwischen dem 19. Juni und dem 4. Juli statt. Teilgenommen haben 158 Geldhäuser.