Frankfurt, 11. Mai (Reuters) - Die Verbraucher in der Euro-Zone haben einer EZB-Umfrage zufolge ihre Inflationserwartungen erhöht. Im Mittel gingen sie im März davon aus, dass die Teuerung binnen drei Jahren bei 2,9 Prozent liegen wird, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Damit würde die EZB auch in drei Jahren ihr Inflationsziel von zwei Prozent immer noch verfehlen. In der Februar-Umfrage hatten Verbraucher noch einen Median-Wert von 2,4 Prozent veranschlagt. Ihre Inflationserwartungen auf Zwölfmonatssicht schraubten sie ebenfalls nach oben: Sie erwarten nun eine Inflation von 5,0 Prozent statt wie in der Februar-Erhebung von 4,6 Prozent.