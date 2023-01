Die Europäische Zentralbank (EZB) wird aus Sicht von Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau die derzeit hohe Inflation im Euro-Raum erfolgreich zurückdrängen. "Wir werden die Inflation zurückbringen in Richtung zwei Prozent bis Ende '24 oder '25", sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in Davos am Rande des Weltwirtschaftsforums dem Sender Bloomberg TV. Aus seiner Sicht sollte Europa in diesem Jahr eine Rezession abwenden können. "Die Wirtschaftsaktivität ist robuster als erwartet", sagte er. Die Inflation werde sehr wahrscheinlich im ersten Halbjahr ihren Höhepunkt erreichen und dann fallen.