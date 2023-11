«Wir haben im dritten Quartal Stagnation oder negatives Wachstum gesehen, und wir erwarten, dass sich dies im vierten Quartal fortsetzen wird,» sagte der Stellvertreter von EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Dienstag auf einer Veranstaltung in Madrid. Zugleich machte de Guindos deutlich, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in der Geldpolitik weiter datengestützt vorgehen will. Die Währungshüter hatten im Oktober angesichts der schwächelnden Konjunktur und rückläufigen Inflationszahlen ihre Serie von Zinserhöhungen vorerst gestoppt.