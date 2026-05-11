«Es ist für Regierungen sehr schwierig zu argumentieren, dass sie für die Spar- und Investitionsunion sind, wenn sie dann sagen: Nun, nein, wir sind gegen diese konkrete Transaktion», sagte der EZB-Vize auf die Frage, was er vom Widerstand der Bundesregierung gegen eine Übernahme der Commerzbank durch die Unicredit halte. Das gelte nicht nur für dieses konkrete Beispiel, sondern passiere überall. «Regierungen neigen sehr ähnlich dazu, in private Geschäfte einzugreifen.» Solche Schritte widersprächen dem Geist eines europäischen Binnenmarktes.