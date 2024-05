Was die Entscheidung bei der Juni-Sitzung betreffe, sei die EZB sehr transparent, sagte der Stellvertreter von Notenbankchefin Christine Lagarde in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview den «Oberösterreichischen Nachrichten». «Und wir haben einen umsichtigen Zugang, was für eine Senkung um 25 Basispunkte sprechen würde.»