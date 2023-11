In der Eurozone ist so bald wohl nicht mit sinkenden Leitzinsen zu rechnen. «Jede Diskussion über Zinssenkungen ist eindeutig verfrüht», sagte Luis de Guindos, Vizepräsident der Europäischen Zentralbank (EZB), in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der slowenischen Zeitung «Finance». «Wir werden sehen, wie sich die Dinge von Monat zu Monat entwickeln, aber unser Ansatz besteht jetzt darin, die Zinssätze lange genug auf diesem Niveau zu halten, um unser Ziel zu erreichen.»

09.11.2023 10:10