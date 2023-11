Bei der im Auftrag der EZB im Sommer durchgeführten Umfrage mit 23 377 Teilnehmern war das Thema «Europäische Kultur» mit 21 Prozent am beliebtesten, gefolgt von «Flüsse: Wasser des Lebens in Europa» (18 Prozent) und «Vögel: frei, widerstandsfähig, inspirierend» (17 Prozent). Bei einer parallel online erfolgten Befragung, an der sich 365 000 Bürgerinnen und Bürger beteiligten, waren die drei Themen ebenfalls die Favoriten, wenn auch in unterschiedlicher Reihenfolge.