Sparzinsen ziehen an

Mit der Erwartung steigender Leitzinsen sind die Sparzinsen bereits gestiegen. Seit Beginn des Iran-Kriegs seien die Festgeldzinsen so stark geklettert wie seit 2023 nicht, beobachtet das Vergleichsportal Verivox. Anlagen mit zwei Jahren Laufzeit bringen im Schnitt 2,25 Prozent, das sei der höchste Stand seit Anfang 2025. «Beim Festgeld ist die Zinswende schon angekommen», sagt Timo Halbe vom Geldratgeber Finanztip. «Das deutet darauf hin, dass Banken sich auf ein länger höheres Zinsniveau einstellen.» Allerdings lag die Inflation in Deutschland zuletzt bei 2,9 Prozent, Sparer verlieren also unter dem Strich Geld.