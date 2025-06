Mehrere glaubwürdige Quellen in verschiedenen Departementen hätten ihm versichert, dass der Fixpreis nicht eingehalten werden könne, sagte Gafner am Freitagabend auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Eine Kostenüberschreitung bei der Beschaffung der 36 in den USA bestellten Kampfjets von 1,3 Milliarden Franken sei ebenfalls mehrfach genannt worden.