Zuvor hatte die «New York Times» berichtet, Meta könnte noch in diesem Jahr seine smarten Brillen mit irgendeiner Art von Gesichtserkennung ausstatten. Die auch in Europa unter den Marken Ray-Ban und Oakley verkauften Brillen haben Kamera, Mikrofon und Lautsprecher, während sie herkömmlichen Brillengestellen sehr ähnlich sehen. Zuletzt brachte Meta in den USA auch eine Brille auf den Markt, die Trägern Informationen auf einem kleinen Display im rechten Glas einblenden kann. Die Brillen haben ein LED-Licht, das angeht, wenn die Kamera Aufnahmen macht.