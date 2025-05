Mit dem Rückenwind eines boomenden Werbegeschäfts schraubt der Facebook-Konzern Meta die Ausgaben für KI-Infrastruktur um weitere Milliarden hoch. Meta schätzt nun, in diesem Jahr 64 bis 72 Milliarden Dollar für Investitionen vor allem in Rechenzentren auszugeben, wie das Unternehmen am Mittwoch dem New Yorker Börsenschluss mitteilte. Bisher lag die Spanne bei 60 bis 65 Milliarden Dollar.