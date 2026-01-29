Gewaltige Investitionen

Die Beiträge in den Apps sollen mit dem KI-Wandel zudem interaktiver werden. Ein Nutzer werde zum Beispiel per Sprachbefehl an die Software ein eigenes Spiel gestalten und es mit anderen Teilen können, stellte Zuckerberg in Aussicht. Heute seien auf den Plattformen vor allem Videos zu finden - aber bei Meta gehe man nicht davon aus, dass dies das «endgültige Format» sein werde.