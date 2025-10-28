Mehr als die Hälfte der freien Stellen in den von ihm vertretenen Branchen bleibe mehr als sechs Monate unbesetzt, schrieb der Schweizerische Verband der freien Berufe (SVFB) am Dienstag in einer Medienmitteilung. In der Gesamtwirtschaft betrage die entsprechende Dauer laut früheren Untersuchungen dagegen 43 Tage.