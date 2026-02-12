Das Wachstum fiel etwas schwächer aus, als von Bloomberg erfasste Experten erwartet hatten. Der operative Gewinn lag im Rahmen der Analystenerwartungen. An der Börse wurden die Zahlen mit Erleichterung aufgenommen. Der Kurs der zuletzt stark unter Druck stehenden Aktie legte im frühen Handel bis zu fünf Prozent zu.