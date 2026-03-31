Bereits im Januar war ein wichtiges Mitglied einer der beiden Hackergruppen, der berüchtigten «GandCrab», wegen Computersabotage und Erpressung mit einer manipulierten Software zu einer Gefängnisstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Als mutmassliches Gruppenmitglied soll er die Netzwerke von 22 deutschen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen lahmgelegt haben - darunter Krankenhäuser, Kliniken und die Württembergischen Staatstheater in Stuttgart./jak/DP/nas