2025 werde ein Jahr mit zahlreichen Anlässen in allen Landesteilen, schreiben die SBB. Sie verweisen unter anderem auf den Eurovision Song Contest (ESC) in Basel, die Uefa Women's Euro 2025 und das Eidgenössische Turnfest in Lausanne. Die SBB bieten wegen der Anlässe rund 1600 Extrazüge an.