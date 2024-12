NACHTVERBINDUNGEN: An acht Wochenenden verkehren neu im Rahmen eines Pilotprojekts Nachtverbindungen auf der Strecke Bern-Olten-Zürich Hauptbahnhof-Zürich Flughafen sowie an mehreren Wochenenden und Feiertagen zwischen Biel und Genf Flughafen und zwischen Freiburg respektive Sitten und Genf Flughafen. Auch in den regionalen Nachtnetzen gibt es Verbesserungen an den Wochenenden. Verschiedene zusätzliche Züge fahren in der Ostschweiz.