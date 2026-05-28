Das Wachstum falle zudem in eine Zeit, in der globale Lieferketten von Unsicherheiten geprägt seien. Das habe sich insbesondere bei Kaffee und Kakao bemerkbar gemacht. Fairtrade habe mit einer Erhöhung der Fairtrade-Mindestpreise und Fairtrade-Prämien für Kakao darauf reagiert. Im laufenden Jahr sollen nun die Mindestpreise und Prämien für Kaffee überprüft werden.