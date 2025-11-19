Der Besuch des saudischen Kronprinzen im Weissen Haus hatte heftige Kritik von Journalisten und Menschenrechtsaktivisten hervorgerufen. Trump stellte seinem Gast, den er als «äusserst angesehenen Mann» bezeichnete, nun ein erstklassiges Zeugnis im Hinblick auf Menschenrechte aus. «Ich bin sehr stolz darauf, was er geleistet hat. Was er getan hat, ist unglaublich, hinsichtlich Menschenrechten und allem anderen», sagte Trump im Weissen Haus neben einem sichtlich zufriedenen MBS, wie der saudische Thronfolger oft nur genannt wird. Trump fügte hinzu: «Es ist eine Ehre, dein Freund zu sein, und es ist eine Ehre, dass du hier bist.»